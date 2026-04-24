Devojčica Džena Gadžun iz Kaknja preminula je u novembru 2021. godine usled komplikacija koje su se pojavile nakon što je podvrgnuta operaciji u jednoj privatnoj klinici u Sarajevu.

Ovaj tragični slučaj izazvao je veliko interesovanje javnosti, kao i proteste u Sarajevu uz zahteve da se utvrdi odgovornost.

Nepravosnažnom presudom lekar Suad Rožajac osuđen je na deset godina zatvora, Nina Jovanović na četiri i po godine, a Jasmina Halimić na tri godine. Svima je izrečena i mera višegodišnje zabrane obavljanja lekarske prakse.

Propusti lekara

Rožajac je proglašen krivim za teško krivično delo protiv zdravlja ljudi i nesavesno lečenje, dok su Nina Jovanović i Jasmina Halimić osuđene za krivično delo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja.

Prema navodima optužnice, Rožajac je kao anesteziolog primenio neodgovarajuće sredstvo anestezije i propustio da na vreme uoči pogoršanje stanja deteta jer nije postavio elektrode za praćenje vitalnih funkcija. To je dovelo do hipoksije, odnosno ozbiljnog nedostatka kiseonika u organizmu, što je rezultiralo smrću deteta šest dana nakon operacije.

Optužnica je podignuta 2023. godine, nakon upornog insistiranja roditelja da je smrt njihove ćerke posledica postupaka lekara.

Kako je došlo do tragedije

Džena Gadžun preminula je u Kliničkom centru u Sarajevu šest dana nakon operacije očnog kapka, koja je trebalo da bude rutinski zahvat u privatnoj ordinaciji.

Tokom procedure došlo je do komplikacija i srčanog zastoja, nakon čega je devojčica pala u komu iz koje se nije probudila.

Roditelji: Suđenje je bilo novo poniženje

Roditelji, Amila i Muris Gadžun, izjavili su da im je suđenje predstavljalo novo poniženje uz sav bol koji su već pretrpeli. Naveli su i da im, osim Jasmine Halimić, ostali optuženi nisu izrazili saučešće.

Lekari su tokom suđenja tvrdili da su preduzeli sve standardne mere, ali da su se ipak pojavile komplikacije na koje nisu mogli da utiču.

- Ono što se dogodilo nije bila greška, nije bila korist, nije bila zloupotreba. Bila je tragedija. A tragedija i krivična odgovornost nisu isti pojam, ma koliko bol bio stvaran i ma koliko javnost tražila odgovor - rekla je Jovanović u završnoj reči.

Sporni detalji slučaja

Roditelji su nakon smrti devojčice izjavili da je dete nakon operacije prevezeno u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gde je dobilo svu potrebnu medicinsku negu i bilo priključeno na aparate za održavanje života.

Devojčici je ugrađen implantat u oko koji organizam nije prihvatio, a nakon zahvata za njegovo uklanjanje, koji je izvela dr Nina Jovanović (bez važeće licence Lekarske komore Kantona Sarajevo), devojčica se nije probudila iz kome.

Anesteziolog Rožajac, kako tvrde roditelji, nije mogao da objasni šta se dogodilo.

- Pitali smo ga šta se dešava i šta joj je dao, rekao je da ne zna, da joj je srce stalo i da su je dva puta vraćali u život - izjavila je majka.