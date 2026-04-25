Kako je potvrđeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, juče u 7.30 časova sati u Majdanskoj ulici u ovom gradu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je došlo do udara i obaranja na kolovoz pešaka-deteta, tačnije devojčice stare 10 godina od strane putničkog motornog vozila marke "Fiat Panda".

Vozilom je upravljala Č.A. (25) godine iz Sarajeva.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi devojčica je zadobila teške telesne povrede, frakturu leve natkolenice, koje su konstatovane na KUM-UKC Sarajevo, nakon čega je prevezena na kliniku ortopedije i traumatologije gde je zadržana na daljem lečenju.

O navedenom slučaju je obavešten dežurni Kantonalni tužilac u Sarajevu, a uviđaj je izvršen od strane uviđajne ekipe MUP-a KS.

Kurir.rs/ Avaz

