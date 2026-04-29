Slušaj vest

Završnim rečima tužilaštva i odbrane u Okružnom sudu u Doboju okončano je suđenje optuženima za ubistvo Slađane Milošević (24) iz Broda. Izricanje presude je zakazano za 4. maj.

Za zločin je optužen Slađanin suprug Savo Milošević (30), kome je na teret stavljeno krivično delo teško ubistvo, dok je Aleksandar Ostojić (25) optužen za pomaganje.

Iz zasede pogođena u oko

Majka dvoje male dece hladnokrvno je ubijena 29. decembra 2024. godine na lokalnom putu u Velikoj Brusnici kod Broda. U optužnici se navodi da je Savo oko 5.30 časova na putu preprečio svoj automobil ”BMW” i tako onemogućio prolaz supruzi, koja ja naišla ”fijat puntom”.

Nakon što je Slađana zaustavila vozilo Savo je iz automatske puške ”M70”, kalibra 7,62 mm ispalio jedan metak koji je probio šoferšajbnu ”fijata” i Slađanu pogodio u glavu, odnosno desno oko.

U optužnici se navodi da je Milošević ranije duži period zlostavljao suprugu, dok su živeli zajedno, tako što je drskim ponašanjem ugrožavao njeno spokojstvo.

Pretio ubistvom mesec dana pre zločina

Slađana je napustila kuću u kojoj su živeli i sa njihove dve kćerke otišla da živi kod svojih roditelja u Veliku Brusnicu. Savo joj je zbog toga pretio ubistvom, mesec i po dana prije nego što je Slađana ubijena.

”Optuženi je 12. novembra prošle godine na prevaru naveo Slađanu da uđe u njegovo vozilo, navodno kako bi dovezla garderobu za decu iz kuće u kojoj su živeli. Odvezao ju je na osamljeno mesto i u glavu joj uperio pištolj. Pretio je da će ju ubiti ukoliko ne ostavi N.M. i svoje roditelje. Slađana je tu pretnju ozbiljno shvatila, što je kod nje pruzrokovalu veliku strah i uznemirenost”, navodi se u optužnici.

Drugom tačkom Savi se na teret stavlja i krivično delo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja, jer je u njegovoj i kući njegovih roditelja pronađeno šest puščanih metara i 22 komada malokalibarske municije.

Aleksandru Ostojiću na teret se stavlja da je u noći ubistva vozio Savu po selu kako bi našao pogodno mesto za zasedu.

”Ostojić je došao do Savine kuće, nakon što ga je ovaj pozvao putem aplikacije ”mesindžer”. Savo mu je rekao da je oštetio svoj automobil tako što je bežao od supruge i njenog emotivnog partnera N.M, pa se Ostojić ponudio da će ga za 50 KM odvesti do kuće Slađaninih roditelja, kako bi Savo mogao da isplanira mesto na putu koje je pogodno za zasedu”, navodi se u optužnici.

Ostojić pomogao u planiranju zasede

Dodaje se da je Ostojić znao da time pomaže Savi u izvršenju krivičnog dela.