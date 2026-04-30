Informaciju je potvrdio direktor Kazneno-popravnog zavoda Zenica, Rusmir Isak.

Hadžić je završio u zatvoru nakon što je 1. maja 2002. godine u Lukavcu ubio trojicu članova porodice Kasumović.

Prema njegovim rečima, godinama je trpeo zlostavljanje od strane porodice. Nakon što je pretučen u maju 2001. godine i, kako tvrdi, nekažnjen, odlučio je da uzme pravdu u svoje ruke.

Četvrti član porodice uspeo da pobegne

Godinu dana kasnije, na jednom mestu, na Praznik rada, sreo je četvoricu članova porodice. Tada je ubio troje ljudi, uključujući oca i sina, Osmana i Bahriju, i Kuduma Kasumovića, dok je četvrti član porodice uspeo da pobegne.

Hadžić je postao poznat po izjavi koju je dao u televizijskoj emisiji "Slučajevi X":

- Povređivao sam ih da ne bi mogli da pobegnu. Plaču, dreče: "Nemoj, nećemo te Hadžija više nikad." I nećeš. Šta ćeš, ja sam ih riješio pobiti i gotovo.

Za trostruko ubistvo osuđen je na 21 godinu zatvora, a dodatne tri godine dobio je zbog pisma koje je poslao Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. U tom pismu je zahtevao da se porodica kazni "sa najmanje 10 KM", preteći da će biti posledica ako se to ne desi.