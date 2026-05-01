U Gradišci je obeležena 31 godina od akcije hrvatskih oružanih snaga "Bljesak", u kojoj je izvršena agresija na srpsku oblast Zapadna Slavonija, koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija.

U hrvatskoj zločinačkoj akciji, za samo 36 časova, proterano je 15.000 Srba, ubijeno najmanje 263, među kojima 107 civila, a među njima i 12 dece.

"Bljesak" je za sobom ostavio krvav trag, kog se svedoci i danas sećaju.

Statistike ništa nisu značile na međunarodnim sudovima, samo zato jer su žrtve bili Srbi, kažu proterani. U periodu od 1991. do 1995. godine, 1.247 Srba poginulo je na teritoriji Republike Srpske Krajine, među njima 77 dece. Za 50 osoba se i dalje traga.

"U Zapadnoj Slavoniji po popisu iz 1991. godine bilo je 121.000 Srba", rekao je Krsta Žarković, predsednik Udruženja proteranih Srba iz Hrvatske. "Danas ih ima 13.400 po popisu iz 2021. godine", dodao je Žarković.

"Od tih 13.400 mnogi ne žive tamo, imaju samo lična dokumenta radi rešavanja svojih stambenih problema", objasnio je on. "Za dva dana, odnosno tri dana - prvog i trećeg maja, pobijeno je 183 Srba sa prostora Zapadne Slavonije".

Strah od Jasenovca, Jadovna i ostalih jama primorao je Srbe da se samoorganizuju i u momentu nestanka Jugoslavije stvore Republiku Srpsku Krajinu, samo i jedino zbog toga da bi očuvali gole živote i svoje domove. Oko 2,5 miliona Srba nestalo je s tog prostora u poslednje 73 godine, potvrđuju dokumenti, a najveći egzodus desio se 1991. godine kada je Most spasa u Gradišci, u etapama, prešlo 67.000 Srba, tražeći spas u Republici Srpskoj.

Karan: U zločinačkoj akciji razorena je jedna celina života

Prvi maj 1995. godine je jedan od najtežih dana u istoriji srpskog naroda.

"U zločinačkoj akciji pod nazivom 'Bljesak' razorena je jedna celina života, jedan prostor na kome su Srbi vekovima živeli, stvarali i puštali svoje korenje", istakao je Siniša Karan, predsednik Republike Srpske. "Ta akcija bila je ratni zločin i etničko čišćenje celog jednog naroda, jednom rečju - stradanje, progon i nestanak jedne zajednice sa njenih ognjišta", naglasio je on.

Zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Miloradu Dodiku, obeležavanja svih srpskih stradanja podignuta su na viši nivo i to se više ne sme menjati, naglašavaju iz Vlade Srbije.