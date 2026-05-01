Slušaj vest

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je ubijena jedna osoba, potvrđeno je za Klix.ba.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena, a njen brat je povređen.

Na mestu nesreće su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), kao i ekipa Hitne pomoći.

Sve se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada.

Prema nezvaničnim informacijama, do upotrebe vatrenog oružja je došlo nakon što je muškarac u stanu pucao na ženu.

Potom je došao njen brat na koga je napadač takođe pucao. Stepen njegovih povreda za sada nije poznat.