Muškarac koji je danas u sarajevskom naselju Dobrinja ubio svoju bivšu suprugu prilikom bekstva sa mesta zločina sa sobom je navodno odveo i njihovo dete, prenose tamošnji mediji.

Ubistvo se dogodilo danas u poslepodnevnim satima u Ulici omladinskih radnih brigada.

Ubio je bivši suprug

Kako nezvanično prenosi portal Istraga, ubijena je novinarka iz Sarajeva.

Napadač je T.P., bivši suprug ubijene.

Nakon što ju je usmrtio iz vatrenog oružja, ubica je pucao i na njenog brata i ranio ga.

Nakon toga je navodno oteo petogodišnju devojčicu i pobegao sa mesta zločina. Pripadnici Specijalne jedinice MUP-a KS tragaju za naoružanim ubicom.

Na mestu ubistva nalaze se brojni pripadnici MUP-a KS koji vrše uviđaj.

Kurir.rs/Istraga

