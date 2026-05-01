Slušaj vest

Nakon opsežne policijske potrage, na području Darive uhapšen je T. P., osumnjičen da je ubio bivšu suprugu i ranio njenog brata, nakon čega je odveo njihovu petogodišnju ćerku. Dete je pronađeno nepovređeno.

- U 16.15 sati Policijskoj upravi Novi Grad je prijavljena upotreba vatrenog oružja u naselju Dobrinja, ulica Omladinskih radnih brigada. Lekar Hitne pomoći je u 16.30 sati konstatovao smrt žene u dobi od 41 godine.

U 19.15 sati, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS lišili su slobode muškarca T.P. (49) zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo. 49-godišnjak je uhapšen na području opštine Stari Grad.

Dete koje je počinilac poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog dela pronađeno je nepovređeno i trenutno se o detetu staraju stručnjaci – potvrđeno je iz MUP-a KS.

Foto: Avaz.ba

Uviđaj, kojim rukovodi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, još uvek je u toku, prenosi Avaz.

U Sarajevskom naselju Dobrinja danas poslepodne dogodilo se teško ubistvo, a policija je tragala za osumnjičenim muškarcem koji je nakon zločina pobegao sa petogodišnjim detetom.

Pucnjava se dogodila oko 16:15 u ulici Omladinskih radnih brigada, gde je žena ubijena u stanu u kojem je živela kao podstanarka nakon razvoda. Na mesto događaja odmah su upućeni policija i Hitna pomoć.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni je nakon ubistva pucao i na brata žrtve, koji je pritom ranjen. Njegovo stanje za sada nije poznato.

Pobegao sa detetom, policija pokrenula veliku potragu

Nakon zločina, osumnjičeni je pobegao sa mesta događaja i sa sobom odveo njihovu petogodišnju ćerku. Policija je odmah pokrenula opsežnu potragu.

Njegovautomobil viđen je na području Darive, popularnog sarajevskog šetališta, gde je stigao veliki broj policajaca. Na teren odmah su upućeni i pripadnici specijalne jedinice, a građanima je bilo ograničeno kretanje tokom trajanja akcije.

Policija je bila raspoređena i na području Dobrinje, gde su bile vidljive jake snage sa dugim cevima.

Ranije joj navodno pretio

Kako navode lokalni mediji, Prusac je bio razveden od ubijene žene, a prema nezvaničnim informacijama, i ranije joj je upućivao pretnje.

Zločin se dogodio u stanu u kojem je žena živela nakon razvoda.

Kako nezvanično prenosi portal Istraga, ubijena je novinarka iz Sarajeva

Osumnjičeni bio naoružan