U sarajevskom naselju Dobrinja danas je ubijena novinarka E. G. (41), a za zločin se sumnjiči njen bivši suprug T. P. (49).

Ubistvo se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada u 16.15 sati, nakon čega se osumnjičeni udaljio sa mesta događaja, povevši sa sobom petogodišnje dete.

Opsežna policijska potraga započela je na Dobrinji, a zatim je proširena i na područje Darive, gde je uočen automobil koji je koristio osumnjičeni.

Iako je potraga bila usmerena i na taj lokalitet, kako saznaje "Avaz", osumnjičeni je lociran i uhapšen na drugoj lokaciji, u starom delu Sarajeva, na Baščaršiji.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni T. P. je vozilo ostavio na Darivi, nakon čega se uputio ka Baščaršiji, gde je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu.

Nakon nekoliko sati priveden je u službene prostorije, dok je dete, kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, pronađeno nepovređeno.

Uviđaj na mestu zločina i dalje traje, a više informacija biće poznato nakon njegovog okončanja.

Ranije joj navodno pretio

Kako navode lokalni mediji, Prusac je bio razveden od ubijene žene, a prema nezvaničnim informacijama, i ranije joj je upućivao pretnje.

Zločin se dogodio u stanu u kojem je žena živela nakon razvoda.