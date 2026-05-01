U sarajevskom naselju Dobrinja danas je ubijena novinarka E. G. (41), a za zločin se sumnjiči njen bivši suprug T. P. (49).

Ubistvo se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada u 16.15 sati, nakon čega se osumnjičeni udaljio sa mesta događaja, povevši sa sobom petogodišnje dete.

Opsežna policijska potraga započela je na Dobrinji, a zatim je proširena i na područje Darive, gde je uočen automobil koji je koristio osumnjičeni.

Iako je potraga bila usmerena i na taj lokalitet, kako saznaje "Avaz", osumnjičeni je lociran i uhapšen na drugoj lokaciji, u starom delu Sarajeva, na Baščaršiji.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni T. P. je vozilo ostavio na Darivi, nakon čega se uputio ka Baščaršiji, gde je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu.

Nakon nekoliko sati priveden je u službene prostorije, dok je dete, kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, pronađeno nepovređeno.

Uviđaj na mestu zločina i dalje traje, a više informacija biće poznato nakon njegovog okončanja.

Ranije joj navodno pretio

Kako navode lokalni mediji, Prusac je bio razveden od ubijene žene, a prema nezvaničnim informacijama, i ranije joj je upućivao pretnje.

Zločin se dogodio u stanu u kojem je žena živela nakon razvoda.

Kako nezvanično prenosi portal Istraga, ubijena je novinarka iz Sarajeva

Ne propustiteBosna i HercegovinaUHAPŠEN ČOVEK KOJI JE UBIO BIVŠU ŽENU I POBEGAO S ĆERKOM! Epilog horora u Dobrinji: Ubijenoj novinarki i ranije pretio, ranio i šuraka! Poznato šta je s detetom
Bosna i HercegovinaUBIO BIVŠU ŽENU, RANIO NJENOG BRATA, PA OTEO ĆERKU (5) I POBEGAO! Novi detalji horora na 1. maj u Dobrinji - objavljen i PRVI SNIMAK! Napadač u bekstvu (VIDEO)
Bosna i HercegovinaUBIO ŽENU U STANU, PA RANIO NJENOG BRATA: Detalji pucnjave u sarajevskom naselju Dobrinja, u toku potraga za napadačem
Bosna i HercegovinaKRVAVI PRVI MAJ U SARAJEVU! IZBILA PUCNJAVA, IMA MRTVIH: U incidentu u naselju Dobrinja jedna osoba ubijena
