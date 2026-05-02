Zločin koji je potresao region dogodio se Prvog maja u Sarajevu oko 16.15 časova u stanu u Ulici omladinskih radnih brigada, u naselju Dobrinja. Tarik P. (49) je iz vatrenog oružja pucao na svoju suprugu i ubio je na licu mesta. Ekipa Hitne pomoći je po dolasku mogla samo da konstatuje smrt nesrećne žene. Odmah nakon stravičnog ubistva, naoružani napadač je pobegao sa mesta zločina i sa sobom odveo njihovu petogodišnju ćerku.

Neposredno nakon ubistva, u stan je stigao brat ubijene žene. Iako su se u medijima prvobitno pojavile dramatične informacije da je napadač pucao i na njega te da ga je teško ranio, ubrzo je usledio obrt. Ispostavilo se da bratu zapravo pozlilo i da je izgubio svest nakon što je u stanu zatekao jeziv prizor ubijene sestre, zbog čega je odmah morala da interveniše ekipa Hitne pomoći.

Izbegavao hapšenje

Nakon bekstva ubice, usledila je opsežna policijska potraga širom Sarajeva, a policija je ulicama patrolirala naoružana dugim cevima. Njegov napušteni automobil ubrzo je lociran na lokalitetu Dariva.

Kada je primetio policajce, Tarik se sa detetom uputio peške ka Baščaršiji, pokušavajući da se ubaci u gužvu turista i tako izbegne hapšenje.

Zapanjujuće, on je lociran u jednoj od najpoznatijih ćevabdžinica u sarajevskom Kundurdžiluku, gde je mirno seo sa otetim detetom i naručio hranu. Zbog velike gužve, policija je morala izuzetno pažljivo da isplanira čin hapšenja kako ne bi ugrozila devojčicu i brojne prolaznike. On je uspešno i bez povređenih uhapšen oko 19:15 časova, a petogodišnja devojčica je pronađena nepovređena i predata na brigu nadležnim službama.

Nakon što je ubica uhapšen, otkriveno je da je žrtva ovog brutalnog femicida Elma G. (41), sarajevska novinarka.

Motiv zločina

Tada su isplivali i jezivi motivi zločina – ona i Tarik su bili u procesu razvoda, što on nije želeo da prihvati. Tarik, koji je inače radio kao obezbeđenje i bio obučen za rukovanje oružjem, konstantno ju je uhodio, a sumnja se da je po naselju postavljao i nedozvoljene kamere kako bi pratio svaki njen korak.

Iako ga je Elma više puta prijavljivala policiji i imala izrečenu meru zabrane prilaska, to je nije spasilo.

Prijatelji i poznanici su se u šoku i tuzi opraštali od nje na društvenim mrežama.

- Radio je posao da štiti druge. Još veći bes osećam, jer sam ga gledala skoro godinu i po kako nas je "štitio" u poslovnici, a nije sačuvao ono najvrednije – svoju porodicu. Ono što je trebalo da štiti svojim rukama, srcem! I zato večeras ne tražim reči, nego odgovore koje, nažalost, niko više ne može dati. Odgovora nema. Poznavala sam Elmu iz studentskih dana, pre dve godine upoznala me sa devojčicom – ova tuga ima ime i lice - napisala je poznanica na Fejsbuku i dodala:

- Bože, podari joj najlepše mesto kod Sebe, a njenoj devojčici snagu i ljude koji će je čuvati i voleti. Ovo je poražavajuće, ovo dete je prerano videlo ono što nijedno dete ne sme da vidi. Opet će se pisati postovi, opet će se protesti održavati, i opet sve po starom. Nažalost, ne reaguje se na prijave onako kako bi trebalo, jer zabrana prilaska je postala formalna, koliko puta se tražila zaštita, koliko puta su postojale prijave, a reakcija je izostala…