Elma G. koju je sinoć ubio suprug Tarik P. u stanu na Dobrinji u Sarajevu prijavljivala ga je za uhođenje, zbog čega su mu bile određene mere zabrane prilaska koje, nažalost, nisu dale nikakav rezultat.

Prema saznanjima, u februaru ove godine Elma je policiji prijavila Tarika za pretnje i uhođenje, ali je nakon poziva za saslušanje na bazi prijave odbila da podnese zahtev za krivično gonjenje supruga. Uprkos tome, njemu je izrečena mera zabrane prilaska.

Tarik P. ranije nije imao prijave za fizičke napade, ali jeste za psihičko maltretiranje supruge koja je želela da se razvede.

Nekoliko dana pre jučerašnjeg zločina, policija je Tužilaštvu KS dostavila novu prijavu tačnije izveštaj o počinjenom krivičnom delu.

Nažalost, poziv za saslušanje nije uspela ni da primi jer je Tarik juče s nekoliko metaka iz vatrenog oružja ubio Elmu. Sumnja se da je pre upotrebe vatrenog oružja, Tarik i fizički napao Elmu, a to će pokazati rezultati obdukcije. U izvršenju krivičnog dela Tarik P. je koristio službeni pištolj s obzirom da je radnik obezbeđenja.

Nakon što je ubio majku svog deteta, petogodišnju ćerku je sa sobom poveo sa Dobrinje na Baščaršiju, a policija ga je locirala i uhapsila u jednom ugostiteljskom objektu dok je jeo ćevape.

Hapšenju je prethodila velika policijska potraga, a Tarik P. je sve vreme bio naoružan. Na svu sreću nije povredio devojčicu. Obavljen je medicinski pregled, a s njom su razgovor obavili i psiholozi.

U toku dana osumnjičeni za ubistvo biće predat u nadležnost Tužilaštva KS, a istovremeno u toku dana biće obavljena i obdukcija tela ubijene.