Slušaj vest

Tarik P. ubio je juče Elmu G. pred njihovom petogodišnjom devojčicom u Sarajevu. Nakon toga je uzeo dete i uputio se ka Darivi, gde je ostavio automobil, a onda s detetom otišao u jednu od najpoznatijih ćevabdžinica na Baščaršiji i tamo naručio ćevape. Tada je i uhapšen.

Prema informacijama portala Istraga.ba Elma G. je prvi put prijavila Tarika P. policiji 22. februara, kada mu je rekla da želi da se razvede od njega. On joj je tada upućivao preteće i uvredljive poruke.

Tada je ona upućena u PU Novi Grad, ali je u strahu odbila da svedoči protiv Tarika.

Iako je odbila da svedoči protiv muža, MUP KS je, u skladu sa Zakona o zaštiti od nasilja u prodici i nasilja nad ženama u FBiH, izvršila procenu i ocenu rizika za decu, te su prema Tariku P. 22. februara izrekli hitne mere zaštite o čemu je obaveštena obaveštena i dežurna sudija za prekršaje Opšinskog suda u Sarajevu Aida Osmanspahić.

Dva dana kasnije, neposredno pred isticanje hitnih zaštitnih mera, policija je uputila je Zahtev za izricanje zaštitnih mera prema nasilnoj osobi, te o svemu obavestila Centar za socijalni rad. Međutim, Opšinski sud u Sarajevu je tada obustavio postupak za izricanje zaštitnih mera naglasivši da “ne postoje uslovi za izricanje zaštitnih mera propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u prodici i nasilja nad ženama u FBiH”, jer je Elma G. odbila da svedoči.

Bez obzira na to, MUP KS je 3. marta kompletan materijal dostavio Tužilaštvu Kantona Sarajevo. Ali tu se priča ne završava.

U utorak, 7. aprila Elma je obavijestila policiju da je četiri dana ranije, 3. aprila, njen suprug Tarik P. došao na njeno radno mesto i rekao: “Daj da razgovaramo, nemoj na ovaj način, završiću u zatvoru, ako me prijaviš ostaću bez posla, neću moći davati novac za alimentaciju deteta”.

Dan kasnije, 4. aprila on je svojim automobilom presreo Elmu G, rekavši “došao sam po dete”. Sutradan, 5. aprila je uhodio Elmu, ali joj nije prilazio. MUP KS je o ovoj prijavi obavestio Tužilaštvo KS, a dežurna tužiteljka Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Alma Džinović je utvrdila da se u konkretnom slučaju radi o krivičnom delu Nasilje u porodici.

Policija je 7. aprila izdala hitne zaštitne mere, a već 8. aprila Opšinski sud u Sarajevu, doneo je Rešenje kojim su Tariku P. izrečene zaštitne mere i to – “zabrana približavanja žrtvi nasilja” i "Zabrana komunikacije, uznemiravanja i uhođenja” - bračne partnerice Elme G. Mere su bile na snazi i na dan ubistva, a od 8. aprila do 1. maja Elma G. nije obaveštavala policiju da joj se suprug približavao.