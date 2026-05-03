Sinoćnja pucnjava u tuzlanskom naselju Miladijeodnela je jedan ljudski život, potvrđeno je iz lokalne policije.

Kako je saopštio Operativni centar Policijske uprave Tuzlanskog kantona, incident se dogodio u subotu oko 22.45 časova, a jedna osoba je tom prilikom smrtno stradala.

Prema nezvaničnim informacijama, svemu je prethodila svađa između dvojice muškaraca, nakon čega je došlo do upotrebe automatskog oružja, a jedan od učesnika sukoba je izgubio život.

Uviđaj na mestu zločina obavili su pripadnici Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla.

Kurir.rs/Klix.ba

