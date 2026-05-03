U naselju Miladije u Tuzli, Elvis Selimović je sinoć ubio svog brata Eldina Selimovića, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaz".

Elvis Selimović je uhapšen u jutarnjim satima.

Policija Tuzle izdala je saopštenje:

- Dana 2.5.2026.godine, oko 22,50 sati, PS Zapad prijavljeno je da je u naselju Miladije u Tuzli, došlo do upotrebe vatrenog oružja, kojom prilikom je E. S. (1982) iz istog naselja teško ranio svog brata E. S. (1986). Na mesto događaja upućeni su pripadnici Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, policijski službenici PS Zapad, istražitelji OKP PU Tuzla i Sektora kriminalističke policije, i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a i dežurni tim Jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira.

Povređenom E.S. (1986) je na mestu događaja od strane SHMP Doma zdravlja Tuzla ukazana medicinska pomoć ali je podlegao povredama, što je konstatovano od strane dežurnog lekara. Za počiniocem E. S., koji se nakon upotrebe vatrenog oružja udaljio sa mesta događaja se intenzivno tragalo, te je isti lociran a u jutarnjim satima 3. 5. 2026.godine i oduzeta mu je sloboda, te je sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP TK-a, radi kriminalističke obrade.

Uviđajem na mestu događaja, koji je još uvek u toku, rukovodi dežurni tužilac KTTK-a a isti vrše istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a. Sve dalje mere i radnje preduzimaće se po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca - potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.