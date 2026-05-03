Sve se desilo kasno sinoć, a osumnjičeni za ubistvo je jutros uhapšen i sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a TK, gde se vreši kriminalistička obrada.

Podsećamo, Elvis Selimović je, kako se sumnja, iz vatrenog oružja pucao na svog brata. Brzo je na lice mesta izašla ekipa SHMP Doma zdravlja Tuzla, ali za Eldina nije bilo spasa.

Uviđaj ovog jezivog ubistva i dalje traje. Njime rukovodi dežurni tužilac Tužilaštva TK, a vrše ga istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK.

Na društvenim mrežama se opraštaju od ubijenog Eldina Selimovića.

- Da ti dragi Alah podari lepi dženet. Nisi zaslužio da nas na takav način napustiš - piše u jednoj od poruka na društvenim mrežama.