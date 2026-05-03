Mlada majka Ilijana Vujnić (26) iz Šipova rodila je 9. marta, dva dečaka i devojčicu, a najlepša vest nije samo ponos porodice Vujnić, već i opštine Šipovo, koja je nakon mnogo godina dobila svoje prve trojke - Damjana, Georginu i Strahinju.

Ovu informaciju tada je za "Nezavisne novine" potvrdio ponosni tata Nikola (31), koji je presrećan što je sve prošlo dobro i, kako je rekao, majka i bebe su dobro.

"Jako smo uzbuđeni, još sam pod utiskom. Očekivali smo trojke, ali sada, kada su stigle bebe, osećaj sreće je neverovatan. Ono što je najvažnije, i mama i bebe su dobro. Porođaj je protekao dobro, a bebice su rođene u osmom mesecu i imaju dobru kilažu. Sve je od početka pod stalnim nadzorom lekara i, hvala Bogu, sve je proteklo dobro", rekao je ponosni tata.

Mlada majka je prirodnim putem ostala trudna, a vest da nosi trojke ih je iznenadila i veoma obradovala.

"Trudnoća je bila izazovna i Ilijana je od početka morala da miruje. Tri i po meseca pred porod bila je u Univerzitetskom kliničnom centru RS. Najvažnije nam je da je sve prošlo dobro. Supruga je malo iscrpljena, ali ne skida osmeh s lica", rekao je Vujnić.

