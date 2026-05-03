Slušaj vest

Komunalni radnici u Sarajevu uklonili su bele ruže i sveće odmah nakon što su porodice žrtava i delegacije iz Republike Srpske napustile bivšu Dobrovoljačku ulicu, gde su obeležile 34 godine od stradanja vojnika JNA. Cveće i prislužene sveće bačeni su u kontejnere čim su se učesnici pomena razišli i krenuli autobusima ka teritoriji Srpske.

Federalni mediji preneli su da su komunalne službe "očistile ulicu" odmah nakon skupa, uz navode da se grad ubrzo "vratio u normalu".

Učesnici mirne šetnje, koji su došli da odaju počast ubijenima u zasedi iz 1992. godine, izjavili su da nisu ni očekivali da će cveće duže ostati na tom mestu. Čitav događaj protekao je uz izuzetno visoke mere bezbednosti i prisustvo velikog broja policajaca koji su obezbeđivali prolazak kolone kroz federalni deo Sarajeva.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić, istakao je da je zbog nivoa obezbeđenja danas "lakše bilo otići u Teheran nego u Sarajevo" kako bi se odala pošta žrtvama.

Mirnu kolonu u Dobrovoljačkoj ulici predvodila je srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je tom prilikom poručila da se od istine o događajima koji su se desili pre 34 godine ne sme i ne treba odustati.

(Kurir.rs/RTRS)

Ne propustiteBosna i HercegovinaODRŽAN POMEN SRBIMA STRADALIM U "BLJESKU" Karan: To je ratni zločin (VIDEO, FOTO)
687023803_1550563317074314_9060954014342357650_n.jpg
Bosna i Hercegovina"ZAPREPASTILA ME VEST O ORUŽANOM NAPADU" Cvijanović se oglasila o pucnjavi tokom Trampve večere: Nasilje ne može biti prihvatljivo sredstvo političke borbe"
Željka Cvijanović
Bosna i HercegovinaVLADA RS ĆE DO KRAJA GODINE ZAPOSLITI 500 DECE POGINULIH BORACA Nakon sednice u Banjaluci odluku objavila pomoćnica ministra za zdravlje i zapošljavanje (VIDEO)
rs.jpg
Bosna i Hercegovina"REPUBLIKA SRPSKA IMA NEUTRALAN STAV O ČLANSTVU U NATO, NIJE PROTIV EU" Lider SNSD Dodik sastao se sa delegacijom HDZ BiH u Banjaluci (VIDEO)
Screenshot 2026-04-21 142032.png