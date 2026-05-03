Komunalni radnici u Sarajevu uklonili su bele ruže i sveće odmah nakon što su porodice žrtava i delegacije iz Republike Srpske napustile bivšu Dobrovoljačku ulicu, gde su obeležile 34 godine od stradanja vojnika JNA. Cveće i prislužene sveće bačeni su u kontejnere čim su se učesnici pomena razišli i krenuli autobusima ka teritoriji Srpske.

Federalni mediji preneli su da su komunalne službe "očistile ulicu" odmah nakon skupa, uz navode da se grad ubrzo "vratio u normalu".

Učesnici mirne šetnje, koji su došli da odaju počast ubijenima u zasedi iz 1992. godine, izjavili su da nisu ni očekivali da će cveće duže ostati na tom mestu. Čitav događaj protekao je uz izuzetno visoke mere bezbednosti i prisustvo velikog broja policajaca koji su obezbeđivali prolazak kolone kroz federalni deo Sarajeva.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić, istakao je da je zbog nivoa obezbeđenja danas "lakše bilo otići u Teheran nego u Sarajevo" kako bi se odala pošta žrtvama.