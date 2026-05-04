Elvis Selimović, koji je u Tuzli ubio svog brata Eldina, predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

- Osumnjičeni E.S. (1982) iz ​​Tuzle predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona 4. maja 2026. godine, u jutarnjim satima, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - Ubistvo - saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Nakon analize izveštaja i pratećih materijalnih dokaza, postupajući tužilac će danas doneti naredbu o sprovođenju istrage, ispitivanju osumnjičenog i preduzimanju daljih mera i radnji u odnosu na osumnjičenog.

Eldin Selimović Foto: Facebook

- Izdata je naredba za obdukciju tela preminulog, a sprovode se i druga potrebna veštačenja i istražne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti vezanih za ove događaje. Više informacija moći ćemo dati kada tužilac završi sve navedene istražne radnje - dodali su.

Podsećanja radi, Elvis Selimović je ubio svog brata Eldina Selimovića u tuzlanskom naselju Miladije, nakon čega je napustio lice mesta.

Brzom akcijom pripadnika Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, osumnjičeni je lociran i uhapšen u ranim jutarnjim satima. Zatim je sproveden u službene prostorije Policijske uprave.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

