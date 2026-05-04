Slušaj vest

Influenser iz Bosne i Hercegovine, Benjamin Ramić, poznat pod imenom "Beni Vajld", objavio je snimak u kojem rukama hvata velikog poskoka, jednu od najotrovnijih zmija u Evropi, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Ramić, koji na Instagramu ima gotovo 6.000 pratilaca i vodi Jutjub kanal posvećen prirodi i divljim životinjama.

U novom videu prikazuje odrasli primerak poskoka, naglašavajući da je reč o "velikoj i snažnoj jedinki".

- Evo nas s jednim malo većim primerkom poskoka. Kao što možete videti, reč je o odrasloj jedinki - govori on.

Tokom snimka Ramić se više puta približava zmiji na svega desetak centimetara, pa čak i manipuliše s njom, pokazujući njene zube i reakcije.

Ujedno tvrdi kako poskok nije agresivan kako se često misli.