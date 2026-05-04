Tarik Prusac, koji je osumnjičen za ubistvo Elme Godinjak u Dobrinji, obratio se danas Kantonalnom sudu u Sarajevu, navodeći da mu nije bila namera da je ubije.

- Žao mi je što se dogodilo, nije mi bila namera. Hteo sam da uzmem dete, jer nisam video svoje dete otkako me je žena slikala i poslala mi tu sudsku odluku o zabrani prilaska. Nisam video svoje dete od tog dana. Nisam video svoje dete 25 dana. Nije mi bila namera da je ubijem. Moja namera je bila samo da je zastrašim - rekao je Prus.

Dodao je da razume šta se dogodilo.

Podsećamo da je tužilac Iva Kurilić rekla da je Prus imao pravo da viđa dete svakog vikenda.

Detalji stravičnog zločina

Tarik P. sumnjiči se da je 1. maja u Sarajevu ubio svoju bivšu suprugu Elmu G., a portparolka Tužilaštva KS, Azra Bavčić otkrila je stravične detalje ovog zločina.

- Tarik P. se sumnjiči da je juče u večernjim satima došao ispred stana 41-godišnjakinje na Dobrinji. Po njenom izlasku iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, pretio joj pištoljem i počeo da je udara, a potom ju je vezao lepljivom trakom, nakon čega je napustio stan sa detetom. Oštećena je, kako bi spasila dete, istrčala za njima u hodnik zgrade, nakon čega je Tarik P. ispalio jedan hitac u stomak i usmrtio je na licu mesta - saopštila je portparolka Tužilaštva KS, Azra Bavčić, piše Avaz.

Elma Godinjak

Nakon izvršenja krivičnog dela, osumnjičeni se udaljio sa mesta događaja, a sa sobom je odveo i maloletno dete. Usledila je opsežna policijska potraga koja je okončana na lokalitetu Dariva, gde je Tarik P. lociran i uhapšen.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je da je dete pronađeno nepovređeno i da se nalazi pod brigom nadležnih službi.