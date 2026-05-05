Okružni sud u Doboju osudio je Savu Miloševića (30) iz Bosanskog Broda na 22 godine i tri meseca zatvora zbog teškog ubistva njegove supruge Slađane Milošević (24), koju je ubio u kuhinji hicem iz automatske puške, javlja ATV.

Istom presudom, njegov rođak Aleksandar Ostojić (25) oslobođen je optužbe za pomaganje u ubistvu i biće pušten na slobodu.

Milošević je proglašen krivim za ubistvo člana porodice koga je, prema navodima suda, prethodno duže vreme zlostavljao. Za taj zločin osuđen je na 22 godine zatvora.

Takođe je osuđen na šest meseci zatvora zbog neovlašćenog držanja municije, nakon čega su kazne spojene u jedinstvenu kaznu od 22 godine i tri meseca.

U presudi se navodi da je Savo Milošević zlostavljao Slađanu duže vreme, zbog čega ga je ona napustila i zajedno sa dvoje dece preselila se sa roditeljima u Veliku Brusnicu.

Zločin se dogodio 29. decembra 2024. godine na lokalnom putu u Velikoj Brusnici kod Bosanskog Broda.

Prema presudi, oko 5:30 časova, Savo je svojim BMV-om blokirao put i sprečio suprugu, koja je vozila Fijat Punto, da prođe.

Nakon što je Slađana zaustavila automobil, Savo je ispalio jedan metak iz svoje automatske puške M70 kalibra 7,62 mm, koji je probio vetrobransko staklo i pogodio je u desno oko.