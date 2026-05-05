Mobilni telefoni, lak na noktima, poderane pantalone, pirsinzi, gola leđa i helanke samo su neke od stvari koje su od juče zabranjene u Osnovnoj školi Fra Didaka Buntića u Čitluku, a što je propisano novim kućnim redom i kodeksom ponašanja i oblačenja.

Prema rečima Matije Macan, profesorice hrvatskog jezika i predsednice Školskog odbora ove škole, prvog dana novih pravila deca su došla pristojno obučena i bez mobilnih telefona.

- Deca su, moram priznati, pozitivno reagovala. Roditelji takođe sarađuju, što je odlično. Većina dece se smeje, opušteni su. Pozitivne su prve reakcije - kaže ona.

Zašto je uvedena zabrana mobilnih telefona

Iako su pravila na snagu stupila juče, a nakon donošenja novog pravilnika krajem aprila, Macanova ne krije da je ideja o zabrani telefona postojala odranije, tačnije već tri godine.

- Međutim, škola je odlučila malo sačekati i dati vremena i prilike deci da se prilagode i uz pomoć određenih radionica da nauče kako pravilno koristiti mobilne telefone, kako ih ne zloupotrebljavati tokom nastave i tako dalje. Međutim, kako je vreme odmicalo nismo imali baš pozitivne učinke i škola je odlučila da krene sa apsolutnom zabranom, odnosno učenici ih ne smeju nikako doneti u školu - ističe ona za "Nezavisne novine".

Sem učenika, na sve ovo su pozitivno reagovali i roditelji, a sama inicijativa, prema njenim rečima, krenula je upravo od njih, tačnije Saveta roditelja i Učiteljskog saveta.

- Roditelji su zaista velikim brojem glasova u anketi odlučili da je bolje da njihova deca u školi budu bez mobilnih telefona - navodi ona.

Pre njih, sa sličnim merama pre nekoliko godina krenula je još jedna čitlučka osnovna škola, koja beleži dobre rezultate. Prema rečima Macanove, za razliku od te škole, OŠ Fra Didaka Buntića broji daleko više đaka, više od 900, pa će i rezultati biti vjerovatno šaroliki.

- Povratnu informaciju i rezultate imaćemo do kraja nastavne godine - kaže ona, ne krijući da očekuju manje probleme u realizaciji.

Šta je sve zabranjeno učenicima



Kako bismo videli šta je sve zabranjeno, prelistali smo kućni red i kodeks ponašanja i oblačenja, te donosimo određene pojedinosti.

- Smatra se da je učenik/ca neprikladno odeven/a ako u školu dolazi u pantalonama s plitkim strukom koje pokazuju gole delove tela, u prekratkim majicama, kratkim suknjama iznad kolena, kratkim pantalonama. Učenik/ca u školu ne može dolaziti u prozirnoj i pretesnoj odeći s uvredljivim ili nepristojnim natpisima, porukama, rečima, znakovima ili slikama, otkrivenih leđa i u poderanim pantalonama - stoji u pravilniku.

Takođe, zabranjeno im je da dolaze u japankama, papučama, kao i obući sa visokim potpeticama.

- Tokom sata učenici ne mogu nositi bilo kakve kape, kačkete, šešire, kapuljače i naočare za sunce. Učenik/ca je neprikladno odeven/a ukoliko u školu dolazi golih ili polugolih leđa, otkrivenih ramena i s dekoltiranim izrezima, i u pribijenim helankama koje su u kombinaciji s kratkim majicama - navodi se dalje u kodeksu ponašanja, a na spisku su i šorcevi i bermude.

Za one koji ne budu poštovali pravila biće sankcionisani.

- U svim slučajevima kada se učenik/ca ne bude pridržavao/la kodeksa odevanja, predmetni učitelj, razredni starešina, direktor, pedagog škole učenika/cu može poslati kući da zameni odeću/obuću i o tome obavesti roditelje, upisaće izostanak i razlog, a razredni će te sate klasifikovati kao neopravdane - stoji u kodeksu.

Takođe, od juče je učenicima zabranjeno da dolaze u školu s ofarbanom kosom.

- Učenicima je zabranjeno da dođu našminkani, lakiranih noktiju, nečiste i neuredne kose i sa pirsingom - dodaju oni.

Kada je reč o tehnologijama, učenicima je zabranjeno da donose mobilne telefone, pametni sat, kao i ostale digitalne uređaje, osim za učenike koji iz opravdanih zdravstvenih razloga imaju saglasnost uprave za to.