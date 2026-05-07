Okončana je petogodišnja izgradnja objekta C u kompleksu Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo na Igmanu (KPZ) iznad Sarajeva. Ovaj, kako ga sarajevski mediji nazivaju, "najveći i najmoderniji pritvorski kompleks na prostoru Zapadnog Balkana" biće otvoren u sredu, 13. maja.

Kombinacija fizičkog i video-nadzora, barijera, sistema alarma i drugih bezbednosnih mera čini bekstvo iz ovog objekta nemogućim. Namenjen je za smeštaj pritvorenika koji čekaju presudu, ali i za osuđenike koji izdržavaju zatvorske kazne.

Uz moderni državni zatvor u Vojkovićima, objekat C bi mogao da se nazove novim "Bosanskim Alkatrazom".

Premeštanje pritvorenih osoba

Prema rečima direktora KPZ-a Sarajevo Muniba Isakovića, u projekat je uloženo gotovo 21 milion KM, od čega je EU obezbedila devet miliona KM. Objekat B otvoren je prošle godine i u njemu je već smešteno 63 osobe, dok je objekat C namenjen za pritvor ukupno 155 osoba. U objektu A, koji je u funkciji od ranije, kaznu zatvora izdržava 32 pravosnažno osuđene osobe. Kompleks čine i upravna zgrada, objekat zatvorske policije, uz sve potrebne infrastrukturne objekte.

- Nakon otvaranja objekta C imaćemo relaksaciju. Očekujem da određeni broj pritvorenih osoba, a to je sada stvar sudova, bude premešten na Igman. Kompleks je opremljen neophodnom bezbednosnom opremom i materijalno-tehničkim sredstvima, imamo internu saobraćajnicu, javnu rasvetu i sve što je neophodno za život u objektima zatvorenog tipa – kazao je Isaković.

Zatvor

Posebna pažnja posvećena je bezbednosti, gde su, osim fizičkih barijera, uspostavljene i sigurnosne mere po dubini, uz primenu kombinovanih tehničkih sredstava, pa je uloga ljudskog faktora svedena na minimum. Isaković naglašava da je bekstvo iz kompleksa na Igmanu praktično nemoguće.

Potpuna sigurnost

- Ovo je definitivno najsigurniji kompleks u državi. Neko to može pokušati, ali svako bespravno napuštanje objekta u momentu ćemo evidentirati, jer imamo zaštitne mere, opremu i perimetre koji garantuju potpunu sigurnost. Nema šanse da neko pobegne, jer imamo fizičku barijeru – zid visine od pet do 10 metara sa NATO žicom na vrhu, uz sve bezbednosne sisteme, alarme, video-nadzor… te zatvorsku policiju koja je garant izvršavanja svih zakonskih poslova koje pred njih postavljaju država i zakoni u BiH – ističe Isaković.