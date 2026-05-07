Slušaj vest

Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (PIO RS) Mladen Milić otkrio je kako je tekla neverovatna prevara u vezi sa penzijom koja je Fond koštala 100.000 konvertibilnih maraka, što je skoro 50.000 evra.

Kako je počela višegodišnja prevara

Milić objašnjava da je prevara trajala punih 17 godina. Sve je, kako kaže, počelo 2001. godine kada je jedan korisnik ostvario pravo na penziju.

"Dao je punomoć izvesnoj gospođi u Banjaluci, a zatim se odselio u SAD. S obzirom na to da je imao prijavljeno prebivalište u Banjaluci, nije imao obavezu dostavljanja potvrde o životu", počinje neverovatnu priču Milić.

Konvertibilne marke Foto: Shutterstock

Kako dalje navodi, gospodin je preminuo još 2008. godine u Americi.

"Mi smo to saznali tek krajem 2025. godine. Sve to vreme penzija je isplaćivana punomoćnici", navodi on.

Ko je nastavio da prima novac nakon smrti punomoćnice?

Ta punomoćnica preminula je 2013. godine.

"Isplatu je nastavila da prima njena ćerka, dok se korisnik prava u našem sistemu vodio kao živ", kaže Milić za BL portal.

Prevara je otkrivena tek nakon ostavinske rasprave i diplomatske prepiske preko konzulata u SAD i Ministarstva inostranih poslova, kada je umrlica konačno unesena u banjalučke knjige. Fond je odmah podneo krivičnu prijavu.

"Ćerka koja je nastavila da prima novac angažovala je advokata i nudila nagodbu da dug vraća u ratama. Međutim, naš stav je jasan – ona to mora izmiriti jednokratno", navodi Milić i dodaje:

"Iako je već uplatila oko 15.000 KM, to ne umanjuje njenu odgovornost za svesnu zloupotrebu sistema".

Dalje priča da je to za sada najveći utvrđeni iznos.

"Naravno, ima i drugih manjih iznosa, od nekoliko hiljada do nekoliko desetina hiljada KM", kaže Milić.

Čistka u sistemu: Pod lupom 129 penzionera

Ovaj slučaj bio je alarm za uvođenje novih, rigoroznih pravila koja su na snagu stupila 1. maja. Fond je doneo odluku da sve stare punomoći prestanu da važe, te da se isplate ubuduće regulišu isključivo između banaka (ili pošta) i punomoćnika, uz stroži nivo kontrole.

Rezultati analiza su poražavajući. Od 2.398 penzionera koji su penziju primali preko punomoćnika, trenutno je 129 potpuno isključenih iz isplate jer nisu dostavili nijedan dokaz da su živi.