U zeničkom naselju Radakovo sinoć je došlo do narušavanja javnog reda i mira, kada je izbila tuča u kojoj je učestvovalo više osoba. 

Na lice mesta upućeno je nekoliko policijskih patrola, koje su brzo reagovale i uspele da stave situaciju pod kontrolu.

- U 21 čas više osoba je narušavalo javni red i mir u naselju Radakovo. Nije bilo povređenih. Tokom incidenta jedna osoba je imala epileptični napad, što je pobudilo intervenciju hitne pomoći - rečeno je portalu "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Kantona ZDK.

(Kurir.rs/avaz.ba)

