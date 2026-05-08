U naselju Radakovbo u Zenici, izbila je tuča u kojoj je učestvovalo više osoba
Bosna i Hercegovina
MASOVNA TUČA U ZENICI! Jedna osoba dobila epileptični napad, policija hitno intervenisala (VIDEO)
U zeničkom naselju Radakovo sinoć je došlo do narušavanja javnog reda i mira, kada je izbila tuča u kojoj je učestvovalo više osoba.
Na lice mesta upućeno je nekoliko policijskih patrola, koje su brzo reagovale i uspele da stave situaciju pod kontrolu.
- U 21 čas više osoba je narušavalo javni red i mir u naselju Radakovo. Nije bilo povređenih. Tokom incidenta jedna osoba je imala epileptični napad, što je pobudilo intervenciju hitne pomoći - rečeno je portalu "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Kantona ZDK.
(Kurir.rs/avaz.ba)
