Osmogodišnji dečak preminuo je u Bolnici "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru. Ceo slučaj prijavljen je policiji i tužilaštvu koji ispituju šta je uzrok smrti i da li je dečak dobio adekvatnu lekarsku pomoć.

Prema saznanjima, dečak je preminuo 7. maja na Odeljenju pedijatrije nakon višečasovnog pokušaja reanimacije.

- Događaj je prijavljen PU Prijedor i o svemu je obavešten dežurni tužilac. Preduzimaju se sve potrebne mere i radnje na utvrđivanju okolnosti smrti - rekla je portparol PU Prijedor Zvezdana Alendarević.

Glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru Slađana Marić potvrdila je za ATV da je tužilaštvo obavešteno o tragičnom događaju i da se ispituju sve okolnosti smrti.

- Izdata je naredba za obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Nakon što dobijemo nalaz obdukcije tužilaštvo će odlučiti o daljim merama i radnjama - rekla je Marić.

Iz prijedorske bolnice oglasili su se saopštenjem za javnost u kojem se navodi da je dečak 6. maja primljen na Odeljenje pedijatrije JZU Bolnica ”Dr Mladen Stojanović” Prijedor, te da je uprkos preduzetim naporima preminuo.

- Upućujemo izraze najdubljeg saučešća porodici preminulog dečaka. Znajući da nikakve reči ne mogu ublažiti bol porodice, u potpunosti se stavljamo na raspolaganje kako njima tako i istražnim organima u toku utvrđivanja okolnosti smrti dečaka i sprovođenja istražnih radnji od strane nadležnih organa - navodi se u saopštenju.

Dodaju da se zbog digniteta porodice i poštovanja njihovog bola, do okončanja istražnih radnji, neće oglašavati u javnosti po ovom pitanju niti iznositi detalje o ovom nemilom događaju.

- JZU Bolnica "Dr Mladen Stojanović" Prijedor u punom kapacitetu nastaviće da sarađuje i bude na raspolaganju u svim nadležnim institucijama - ističe se u saopštenju.