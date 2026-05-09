Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv A. K. (48) i Z. K. (75) iz Trebinja zbog incidenta u kojem je kamenjem povređena komšinica M. K., dok je jedan od osumnjičenih ugrizao policajca za ruku nakon hapšenja.

A. K. i Z. K. se terete za krivično delo telesne povrede, dok se A. K. dodatno tereti za napad na službeno lice prilikom vršenja službene dužnosti.

Komšinicu gađao kamenjem

Incident se dogodio 3. aprila 2024. godine u Trebinju, a prema optužnici, sukob je izbio zbog narušenih komšijskih odnosa.

Kako se navodi, osumnjičeni su bacali kamenje iz svog dvorišta na M. K., koja je stajala ispred svoje kuće.

- Ona je više puta udarena kamenjem po telu, a jedan kamen ju je pogodio u glavu, nanevši joj lakše telesne povrede - navodi se u optužnici.

Nakon prijave, na lice mesta stigla je patrola Policijske stanice Trebinje, koju su činili policajci A. B. i M. V.

Opirao se hapšenju

Po dolasku policije, A. K. je počeo da odguruje policajca M. V., nakon čega mu je u pomoć priskočio kolega A. B., koji su ga savladali i stavili mu lisice.

Osumnjičeni je potom doveden do policijskog vozila, ali je izašao dok je policija otišla po drugog osumnjičenog, Z. K.

- Policajac mu je naredio da se vrati u policijsko vozilo, što je osumnjičeni odbio. Policajac A. B. ga je vratio do vozila, ali osumnjičeni nije želeo da uđe, sve vreme se opirajući i odgurujući policajca A. B. nogama, koga je potom ugrizao za desnu ruku - navodi se u optužnici.