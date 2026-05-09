Slušaj vest

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik sastao se danas u Moskvi s ruskim ministrom spoljnih psolova Sergejem Lavrovom.

Dodik je na mreži Iks objavio da se nastavlja jačanje saradnje između Republike Srpske (RS) i Rusije, zasnovane na poštovanju i zajedničkim interesima.

"Srdačan susret u Moskvi s ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom. Republika Srpska ceni prijateljske odnose i podršku Rusije, kao i međusobno razumevanje, koje gradimo godinama. Nastavljamo da jačamo saradnju zasnovanu na poštovanju, stabilnosti i zajedničkim interesima", napisao je Dodik.

Dodik je u delegaciji Republika Srpske koja je danas na Crvenom trgu prisustvovala svečanoj vojnoj paradi povodom Dana pobede nad fašizmom, a potom prijemu i ručku koji je upriličio ruski predsednik Vladimir Putin.

U delegaciji Republike Srpske su i predsednik tog bh. entiteta Siniša Karan i predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić.

Najavljeno je da bi tokom dana delegacija RS trebalo da se sastane s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePolitikaMILORAD DODIK ČESTITAO ROĐENDAN KURIRU: "Ostali ste dosledni istini, objektivnosti i interesu javnosti i tako stekli status jednog od najuticajnijih medija"!
Milorad Dodik Segej Lavrov (21).jpg
Bosna i HercegovinaPREMINUO RAJKO KASAGIĆ: Bivši premijer Republike Srpske umro u 84. godini
Rajko Kasagić
Bosna i HercegovinaDODIK POSLAO PUNU PODRŠKU: "Verujem u oporavak Rudija Đulijanija, bio je legendarni gradonačelnik Njujorka" (FOTO)
rudi.jpg
Bosna i HercegovinaPORODICE ŽRTAVA IZ SRPSKE POLOŽILE RUŽE I SVEĆE, SARAJEVSKI KOMUNALCI IH SKLONILI Cveće bačeno u kontejnere
Screenshot 2026-05-03 203705.png