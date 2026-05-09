Slušaj vest

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin izjavio je da Rusija i Republika Srpska dele iste ocene situacije na Balkanu i u Evropi. Putin je u subotu u Kremlju održao pregovore sa delegacijom Republike Srpske koju je predvodio predsednik Siniša Karan.

Rusija i Republika Srpska se zalažu za pravedan svetski poredak, poručio je Putin.

"Imamo zajedničko shvatanje istorije, iste pristupe situaciji u Bosni i Hercegovini, na Balkanu i u Evropi", rekao je šef države tokom susreta sa delegacijom Republike Srpske.

Vladimir Putin ugostio je delegaciju Republike Srpske predvođenu predsednikom Sinišom Karanom Foto: MAXIM SHIPENKOV / POOL/EPA POOL

Rukovodioci Republike Srpske, predvođeni novim predsednikom Karanom, doputovali su u Moskvu na proslavu 81. godišnjice pobede u Velikom otadžbinskom ratu.

Nešto ranije, oglasio se i predsednik SNDS Milorad Dodik, koji se susreo sa Sergejem Lavrovom.

(Kurir.rs/RIA/P.V.)

Ne propustiteHrvatskaOBJAVLJEN SNIMAK INCIDENTA U HRVATSKOJ: Mladić (23) mahao zastavom Republike Srpske! Evo šta mu se desilo (VIDEO)
Srbi u Istri mahali zastavom Republike Srpske
Bosna i HercegovinaODRŽAN POMEN SRBIMA STRADALIM U "BLJESKU" Karan: To je ratni zločin (VIDEO, FOTO)
687023803_1550563317074314_9060954014342357650_n.jpg
Bosna i Hercegovina"ZAPREPASTILA ME VEST O ORUŽANOM NAPADU" Cvijanović se oglasila o pucnjavi tokom Trampve večere: Nasilje ne može biti prihvatljivo sredstvo političke borbe"
Željka Cvijanović
Bosna i Hercegovina"REPUBLIKA SRPSKA IMA NEUTRALAN STAV O ČLANSTVU U NATO, NIJE PROTIV EU" Lider SNSD Dodik sastao se sa delegacijom HDZ BiH u Banjaluci (VIDEO)
Screenshot 2026-04-21 142032.png