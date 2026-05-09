PUTIN RAZGOVARAO SA SINIŠOM KARANOM: Evo šta je ruski lider rekao o zajedničkom gledanju na prošlost sa Republikom Srpskom
Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin izjavio je da Rusija i Republika Srpska dele iste ocene situacije na Balkanu i u Evropi. Putin je u subotu u Kremlju održao pregovore sa delegacijom Republike Srpske koju je predvodio predsednik Siniša Karan.
Rusija i Republika Srpska se zalažu za pravedan svetski poredak, poručio je Putin.
"Imamo zajedničko shvatanje istorije, iste pristupe situaciji u Bosni i Hercegovini, na Balkanu i u Evropi", rekao je šef države tokom susreta sa delegacijom Republike Srpske.
Rukovodioci Republike Srpske, predvođeni novim predsednikom Karanom, doputovali su u Moskvu na proslavu 81. godišnjice pobede u Velikom otadžbinskom ratu.
Nešto ranije, oglasio se i predsednik SNDS Milorad Dodik, koji se susreo sa Sergejem Lavrovom.
