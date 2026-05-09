Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin izjavio je da Rusija i Republika Srpska dele iste ocene situacije na Balkanu i u Evropi. Putin je u subotu u Kremlju održao pregovore sa delegacijom Republike Srpske koju je predvodio predsednik Siniša Karan.

Rusija i Republika Srpska se zalažu za pravedan svetski poredak, poručio je Putin.

"Imamo zajedničko shvatanje istorije, iste pristupe situaciji u Bosni i Hercegovini, na Balkanu i u Evropi", rekao je šef države tokom susreta sa delegacijom Republike Srpske.

Vladimir Putin ugostio je delegaciju Republike Srpske predvođenu predsednikom Sinišom Karanom Foto: MAXIM SHIPENKOV / POOL/EPA POOL

Rukovodioci Republike Srpske, predvođeni novim predsednikom Karanom, doputovali su u Moskvu na proslavu 81. godišnjice pobede u Velikom otadžbinskom ratu.