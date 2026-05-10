Nemac Kristijan Šmit već je podneo ostavku, piše nemački medij Frankfurter algemajne cajtung (FAZ), tvrdeći da im je lično Šmit to potvrdio.

Kako navode, on im je unapred potvrdio ove informacije u nedelju.

"Bivši nemački ministar poljoprivrede unapred je u nedelju obavestio Frankfurter algemajne cajtung da će se povući", piše ovaj medij.

Kristijan Šmit Foto: Hazim Aljovic/HINA/FENA, FEHIM DEMIR/EPA

Šmit je u BiH došao pre pet godina i predstavljao se kao visoki predstavnik, iako za to nije imao potvrdu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Medij dalje navodi da im je Šmit rekao da će u BiH ipak ostati dok se ne imenuje novi visoki predstavnik.

