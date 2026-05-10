Lider SNSD-a Milorad Dodik komentarisao je na društvenoj mreži X odluku Kristijana Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, da napusti BiH.

"Kristijan Šmit odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao - bez legitimiteta, bez odluke Saveta bezbednosti UN i bez međunarodnog prava na svojoj strani. Sve vreme njegovog mandata bilo je jasno da je reč o čoveku koji je u BiH boravio i delovao mimo procedura na kojima bi trebalo da počiva međunarodni poredak. Zato je i svaka marka njegove previsoke plate bila jednako nelegalna kao i odluke koje je pokušavao da nameće - napisao je Dodik.

On je naveo da je Šmit u svom, kako kaže, "nelegalnom mandatu opljačkao međunarodnu zajednicu i građane zemalja iz kojih je finansiran, uzimajući novac na koji nije imao nikakvo pravo".