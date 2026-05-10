DODIK O ODLASKU ŠMITA "Odlazi kako je i došao: bez legitimititeta, svojim delovanjem samo potvrdio jednu činjenicu - Republika Srpska je neuništiva"
Lider SNSD-a Milorad Dodik komentarisao je na društvenoj mreži X odluku Kristijana Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, da napusti BiH.
"Kristijan Šmit odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao - bez legitimiteta, bez odluke Saveta bezbednosti UN i bez međunarodnog prava na svojoj strani. Sve vreme njegovog mandata bilo je jasno da je reč o čoveku koji je u BiH boravio i delovao mimo procedura na kojima bi trebalo da počiva međunarodni poredak. Zato je i svaka marka njegove previsoke plate bila jednako nelegalna kao i odluke koje je pokušavao da nameće - napisao je Dodik.
On je naveo da je Šmit u svom, kako kaže, "nelegalnom mandatu opljačkao međunarodnu zajednicu i građane zemalja iz kojih je finansiran, uzimajući novac na koji nije imao nikakvo pravo".
- Republika Srpska će pokrenuti odgovarajuće postupke, jer i mi, ali i građani zemalja koje su ga finansirale, imamo pravo da znamo koliku je materijalnu štetu proizvelo njegovo delovanje. Mnogo je zla pokušao da napravi, ali je na kraju svojim delovanjem samo potvrdio jednu činjenicu - Republika Srpska je neuništiva - poručio je Dodik.