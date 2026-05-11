Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pripadnik Policijske uprave Bijeljina čiji su inicijali N.A. poginuo je u saobraćajnoj nesreći u mestu Ugljevička Obrijež, saopšteno je iz policije.

Saobraćajna nesreća dogodila se noćas u 1:55 časova na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla kada je automobil"golf", kojim je N.A. upravljao sleteo sa kolovoza. Vozač je preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda, navode iz Policijske uprave Bijeljina.