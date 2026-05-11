Pripadnik Policijske uprave Bijeljina čiji su inicijali N.A. poginuo je u saobraćajnoj nesreći u mestu Ugljevička Obrijež, saopšteno je iz policije.

Saobraćajna nesreća dogodila se noćas u 1:55 časova na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla kada je automobil"golf", kojim je N.A. upravljao sleteo sa kolovoza. Vozač je preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda, navode iz Policijske uprave Bijeljina.

Osim policijskih službenika, na mesto događaja izašao je i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilašta u Bijeljini koji je rukovodio uviđajem. U toku je istraga o uzrocima i okolnostima koje su dovele do ove saobraćajne nesreće.

(Kurir.rs/RTRS/Foto: Ilustracija)

