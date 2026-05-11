Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kancelarija visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini (BiH) potvrdila je da Kristijan Šmit nakon pet godina napušta funkciju visokog predstavnika.

Sarajevski Dnevni avaz prenosi saznanja sajta istraga.ba da se za novog visokog predstavnika razmatra italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, nekadašnji ambasador te zemlje u Beogradu.

Navodi se da Zanardi Landi od 2. septembra 2016. obavlja funkciju ambasadora Suverenog Malteškog vojnog reda kao ambasador u Vatikanu.

Ranije je Zanardi Landi od 2004. do 2006. bio ambasador Italije u Državnoj zajednici Srbije i Crne Gore, od 2006. do 2007. godine bio je zamenik generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova u Rimu, a nakon toga je od 2007. do 2010. obavljao funkciju ambasadora Italije pri Svetoj Stolici i Suverenom Malteškom vojnom redu.

Antonio Zanardi Landi Foto: Alexsey Druginyn / Sputnik / Pro

Od 2010. do 2013. bio je ambasador u Ruskoj Federaciji i Turkmenistanu, a od leta 2013. obavljao je funkciju diplomatskog savetnika predsednika Italije.

Zanardi Landi je rođen u Udinama 1950. godine i diplomirao je pravo na Univerzitetu u Padovi.

Foto: Youtube/AtlanticCouncil

Diplomatsku karijeru je započeo 1978. godine, a od 1979. do 1980. bio je prvi Italijan koji je studirao na francuskoj Nacionalnoj školi javne administracije (École Nationale d'Administration - ENA) u Parizu.