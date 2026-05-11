Andean Međedović, kanadski haker bosanskog porekla i matematički genije, sumnjiči se da je izveo sofisticiranu hakersku prevaru, te da je "u džep" stavio kriptovalute vredne 65 miliona dolara.

Za njim su raspisane poternice nekoliko zemalja, hapšen je u Srbiji, ali je Viši sud u Beogradu odbio da ga izruči Holandijii nakon 105 dana provedenih u pritvoru pušten je na slobodu. Tada mu se gubi svaki trag.

Trenutno preko američkih lobista pokušava da dobije pomilovanje od Donalda Trampa kako bi izbegao višegodišnju zatvorsku kaznu.

Matematički genije koji je završio sa druge strane zakona



Međedović je rođen u Hamiltonu, u kanadskoj provinciji Ontario. Završio je srednju školu sa 14 godina, a sa 18 stekao zvanje magistra matematike.

Njegovi roditelji nastanili su se u Kanadi nakon rata u Bosni i Hercegovini devedesetih godina. Smatrali su ga matematičkim genijem, a on je to znanje upotrebio da pređe na "onu stranu zakona" i domogne se bogatstva čija se vrednost procenjuje na 65 miliona dolara.

Napadi na kripto-platforme vredni milione dolara



Međedović je širom sveta poznat kao haker koji je, zahvaljujući svom matematičkom znanju i računarskom umeću, izvukao milione dolara sa dve platforme za trgovanje kriptovalutama.

Osim što je izvlačio novac, Međedović je komunicirao sa svojim žrtvama, što je privuklo pažnju mnogih stručnjaka koji su komentarisali kako takvo ponašanje odudara od uobičajenog ponašanja hakera koji se bave ovakvim prevarama.

Krađa 65 miliona dolara dogodila se u periodu između 2021. i 2023. godine, nakon što je Međedović iskoristio greške u kodu dve platforme - Indexed Finance i KyberSwap.

Prvo hakovanje i beg od vlasti



Prvo hakovanje sa kojim je povezan dogodilo se ubrzo nakon što je, znatno pre roka, diplomirao. Povezali su ga sa hakovanjem kompanije Indexed Finance iz koje je izvukao 16 miliona dolara u oktobru 2021. godine i to putem naizgled trivijalne prevare.

Sa ovom prevarom povezan je na osnovu korisničkog imena koje je koristio, jer je istim korisničkim imenom uređivao jednu stranicu na Vikipediji. Isto korisničko ime koristio je i tokom učešća na jednom takmičenju u programiranju.

Iako su nadležni organi uspeli da ga povežu sa pljačkama, to nisu bili dovoljno čvrsti dokazi za njegovo hapšenje. Međutim, sud u Ontariju je u decembru 2021. godine izdao nalog za njegovo hapšenje i tada mu se gubi svaki trag.

"Živim na ostrvu"



Početkom 2023. godine Međedović je dao izjavu za DL News i rekao da je još u bekstvu i da živi na ostrvu čije ime nije želeo da otkrije.

Nekoliko meseci kasnije, u kripto-novčanike povezane sa hakovanjem Indexed Finance počela su da pristižu sredstva iz onih koje je koristio prilikom hakovanja KyberSwapa. Tada su istražioci uspeli da ga povežu sa novom krađom.

Hapšenje u Srbiji i odbijena ekstradicija



Naredni put kada se njegovo ime pojavilo u javnosti bilo je kada je u Beogradu 2024. godine priveden po poternici koju je za njim raspisala Holandija.

Dokumenti iz postupka ekstradicije iz Višeg suda u Beogradu, do kojih su došli Balkanska istraživačka mreža i istraživački dokumentarni program CBC-ja, pružaju detaljan uvid u način života i mesto boravka mladog čoveka sa navodnih 65 miliona američkih dolara.

U izjavi datoj pred srpskim nadležnim organima rekao je da je putovao u Brazil, Ujedinjene Arapske Emirate, Španiju i druge delove Evrope.

- Poričem sve optužbe koje su navedene u zahtevu za ekstradiciju i ne želim da idem u Holandiju - rekao je i dodao da bi voleo da u Srbiji ima decu i postigne "još neke stvari".

Holandija je tražila njegovo izručenje jer sumnja da je veliku prevaru izveo iz hotelske sobe u Hagu, u koju se smestio koristeći lažni slovački pasoš. Navodi se da je jutro nakon hakovanja iznenada napustio hotel uprkos tome što je platio boravak za narednih mesec dana.

Koristio lažna imena i pasoše



Međedović je rekao srpskom sudu da je pre hapšenja u Srbiji "četiri meseca bio u Dubaiju, gde je koristio ime Lorenco". Takođe je rekao da je to ime koristio da rezerviše stan u Beogradu.

- Kada sam odsedao u hotelima, koristio sam lažna imena i lažne pasoše, posebno u Holandiji sam koristio lažni slovački pasoš, a to sam radio da bih sačuvao svoju privatnost jer kada trgujete kriptovalutama često postajete meta kriminalaca - rekao je.

Nakon 105 dana u srpskom pritvoru, Međedović je pušten na slobodu 22. novembra 2024. godine.

Sud odbio izručenje Holandiji



U odluci kojom se odbija zahtev Holandije za ekstradiciju, Viši sud u Beogradu naveo je da holandsko tužilaštvo nije dovoljno dokazalo da je Međedović počinilac krivičnih dela i da čak i ako jeste, ta dela nose preblagu kaznu da bi bila osnov za ekstradiciju.

Tako je Međedović još jednom nestao bez traga. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država je u januaru 2025. godine u dokumentima navelo da veruje da je otišao u Bosnu i Hercegovinu.

Imejlovi između Međedovića i njegovog oca pokazuju da je nameravao da dođe do bosanskih ličnih dokumenata preko svojih roditelja kako bi mogao da "dobije državljanstvo druge zemlje".

"Pregovaraćemo kada se odmorim"



Ubrzo nakon što su milioni u kriptovalutama izvučeni iz vijetnamske kompanije KyberSwap, što američke i holandske vlasti pripisuju Međedoviću, tada neidentifikovani napadač poslao je javno vidljivu poruku kompaniji:

- Pregovori će početi za nekoliko sati kada se potpuno odmorim. Hvala vam.

KyberSwap je ponudio nagradu od 10 odsto, što je uobičajena praksa u ovakvim incidentima, gde se od počinioca traži da vrati deo kriptovalute, a zauzvrat može da prođe bez posledica.

Međutim, on je to odmah odbacio i umesto toga zahtevao je potpunu kontrolu nad Kyber platformom, uz ponudu da vrati 50 odsto investitorima koji su izgubili sredstva.

- Znam da je ovo verovatno manje nego što ste želeli. Međutim, to je mnogo više od onoga što zaslužujete - napisao je.

Angažovao lobiste da pokušaju da dobiju Trampovo pomilovanje



U dokumentima Ministarstva pravde SAD navodi se da je Međedović angažovao lobističku firmu JM Burkman & Associates u vezi sa slučajem koji se protiv njega vodi u Americi.