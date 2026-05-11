Nakon detonacije nepoznate naprave u Banjaluci, policija je pokrenula istragu pa je saopšteno je da je slučaj kvalifikovan kao izazivanje opšte opasnosti.

- Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, preduzimaju mere i radnje na rasvetljavanju krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti i identifikovanju izvršioca - saopšteno je iz PU Banjaluka.

Dodaju kako je juče ujutro prijavljeno da je nepoznato lice ili više njih u Banjaluci tokom noći u objektu u izgradnji aktiviralo eksplozivnu napravu, za sada nepoznatih karakteristika, usled čega su nastala oštećenja na navedenom objektu.