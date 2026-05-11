SIPA je pretresla Kantonalno tužilaštvo Travnik prilikom čega je uhapšen Meho Bradić
UHAPŠEN POZNATI PRAVNIK I TUŽILAC! Sumnja se da je primio mito, velika akcija SIPA-e u Travniku!
Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) pretresla je Kantonalno tužilaštvo Travnik prilikom čega je uhapšen Meho Bradić, tužilac u ovoj pravosudnoj instituciji.
Predmet u okviru kojeg je uhapšen odnosi se na istragu korupcije, a osumnjičen je za krivično delo primanje dara.
SIPA pretresa njegovu kancelariju, a ovu akciju sprovodi po nalogu POSKOK-a, specijalnog federalnog tužilaštva i suda.
