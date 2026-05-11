Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske oprostilo se od mladog policajca Nemanje Alempića, koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nezgodi.

- Kolege će ga pamtiti kao vrednog i posvećenog mladog čoveka, uvek spremnog da pomogne i časno obavlja svoj posao. Njegov prerani odlazak ostavio je neizbrisivu prazninu među svima koji su ga poznavali i radili s njim - naveli su oni.

Kako su istakli, iza Nemanje su ostali ćerka, supruga, roditelji i brat.

- Nemanja je rođen 2001. godine u Bijeljini, gradu u kojem je odrastao, završio osnovno i srednje obrazovanje i započeo svoj životni put ispunjen poštenjem, odgovornošću i željom da služi svojoj zajednici.

- Policijsku akademiju u Banjaluci završio je 2021. godine, nakon čega je započeo službu u Policijskoj stanici Bijeljina, najpre kao pripravnik, a potom i kao policijski službenik - objavili su iz MUP-a RS.

(Kurir.rs/Nezavisne)

