MUP RS SE OPROSTIO OD POGINULOG KOLEGE: "Iza Nemanje su ostali ćerka, supruga, roditelji i brat, pamtićemo ga kao vrednog i posvećenog mladog čoveka" (FOTO)
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske oprostilo se od mladog policajca Nemanje Alempića, koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nezgodi.
- Kolege će ga pamtiti kao vrednog i posvećenog mladog čoveka, uvek spremnog da pomogne i časno obavlja svoj posao. Njegov prerani odlazak ostavio je neizbrisivu prazninu među svima koji su ga poznavali i radili s njim - naveli su oni.
Kako su istakli, iza Nemanje su ostali ćerka, supruga, roditelji i brat.
- Nemanja je rođen 2001. godine u Bijeljini, gradu u kojem je odrastao, završio osnovno i srednje obrazovanje i započeo svoj životni put ispunjen poštenjem, odgovornošću i željom da služi svojoj zajednici.
- Policijsku akademiju u Banjaluci završio je 2021. godine, nakon čega je započeo službu u Policijskoj stanici Bijeljina, najpre kao pripravnik, a potom i kao policijski službenik - objavili su iz MUP-a RS.
(Kurir.rs/Nezavisne)