Okolinu Gradačca danas, 11. maja, zahvatilo je jako nevreme sa gradom. Led je padao tolikim intenzitetom da je formirao beli pokrivač koji podseća na sneg, prenosi portal "BHMETEO.ba".

Direktor "Protivgradne preventive Republike Srpske", Tihomir Dejanović, izjavio je da je ova služba ispalila ukupno 70 protivgradnih raketa na području Prnjavora, Dervente, kao i Gradačca i Brčkog.

Dejanović je naglasio da je "Protivgradna preventiva" dejstvovala pravovremeno, ali da se tokom dana očekuje još intervencija. "Nevreme stiže iz pravca jugozapada.

Tokom dana ćemo dejstvovati još jer se ceo dan očekuju nestabilnosti", rekao je Dejanović.

Upozorenje na lokalne nepogode

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom za sutra pre podne i sredinom dana na severu Republike Srpske.

Ugrožena je šira regija oko reke Save, Potkozarje, Semberija, kao i regije Banjaluke i Doboja.

(Kurir.rs/Nezavisne)

