Zamenik stalnog predstavnika Kine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Sun Lej istakao je na sednici o situaciji u BiH da Kina ostaje pri svom stavu, a to je da Kristijan Šmit nije potvrđen u Savetu bezbednosti UN.

"Od suštinske je važnosti da se poštuje princip nemešanja u unutrašnje stvari. Sudbina Bosne i Hercegovine treba da bude u rukama njenih naroda, a o njenim pitanjima treba samostalno da odlučuju i upravljaju sami narodi.

Kina je upoznata sa najavom Šmita da će podneti ostavku na funkciju visokog predstavnika. Naš stav po tom pitanju ostaje nepromenjen", istakao je on.

Dodao je da imenovanje Šmita nije potvrdio Savet bezbednosti UN.