Okružno javno tužilaštvo Banjaluka izdalo je saopštenje nakon završene istrage o saobraćajnoj nesreći kod Mrkonjić Grada, u kojoj su učestvovali kamion i autobus.

Kako su naveli, nesreća se dogodila u selu Podorugla kod Mrkonjić Grada u 17:05 časova. Jedna osoba je poginula.

"U ovoj saobraćajnoj nesreći učestvovali su kamion marke Skanija kojim je upravljao D. J., rođen 1989. godine iz Bihaća, i autobus kojim je upravljao D. E., rođen 1973. godine iz Šipova. Prilikom saobraćajne nesreće, smrtno je nastradao vozač autobusa D. E., dok su vozač kamiona D. J. i devet putnika u autobusu zadobili telesne povrede", saopštilo je Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Saobraćajna nesreća kod Mrkonjić Grada Foto: Printskrin/Klix.ba

Povređenima je pružena medicinska pomoć u Domu zdravlja Mrkonjić Grad.

"Uviđaj je sproveo dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Mrkonjić Grad", ističe se.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mere, kao i veštačenja, radi utvrđivanja svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tela preminulog, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

