Slušaj vest

U Osnovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić" u Sarajevu dogodio se incident nakon što je nastavnik napao učenika u školi, a sve je zabeleženo na snimku.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, policija je na licu mesta i istražuje okolnosti incidenta, a roditelji povređenog dečaka daju izjavu policiji.

Incident se dogodio danas tokom časa osmog razreda u ovoj školi, a roditelji su prijavili incident policiji. Nakon što njihov izveštaj bude završen, sve će biti prosleđeno tužiocu koji će kvalifikovati delo, odnosno utvrditi da li je i koje krivično delo počinjeno.

Na snimku, koji nam je dostavljen, čuje se kako nastavnik preti detetu i govori: "O'š još lupat', o'š da te štocem opalim? Da ti pola glave otkinem? Je l'? Je l' mangupe? Je l' idiote jedan? Ajde sedi, p***a ti materina."

Prema nezvaničnim informacijama, dečak na snimku nije jedini koji je napadnut, već su roditelji samo jedne osobe prijavili incident.