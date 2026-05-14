Vrhovni sud FBiH potvrdio je presudu kojom je Emir Selimović pravosnažno osuđen na 45 godina zatvora zbog ubistva supruge Inele i njihovog maloletnog sina. Ovo je ujedno i najveća kazna koju je ikada izrekao Kantonalni sud u Tuzli.

Zločin na spavanju

Selimović je proglašen krivim jer je 12. februara 2025. godine, u zajedničkom stanu u Kalesiji, na podmukao način zagušenjem ubio suprugu i sina dok su spavali. Sud mu je za oba ubistva odredio pojedinačne kazne od po 44 godine, što je na kraju spojeno u jedinstvenu kaznu od 45 godina dugotrajnog zatvora – što je zakonski maksimum.

Nakon što je počinio dvostruko ubistvo, Selimović je pobegao automobilom svoje supruge. Skrivao se pet dana, sve dok ga 17. februara nisu locirali i uhapsili pripadnici MUP Republike Srpske na području Prnjavora.