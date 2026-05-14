Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini (BiH) Kristijan Šmit izjavio je danas da je odlučio da podnese ostavku na tu funkciju, jer je osetio da raste pritisak, ne samo na njega, već i na same strukture Dejtonskog sporazuma.

"Osetio sam da pritisak ne raste samo na mene, već i na same strukture Dejtona. Bilo mi je važno obezbediti da sama funkcija nastavi postojati", rekao je Šmit u intervjuu nemačkom Zidojče cajtungu, preneli su sarajevski mediji.

Pojasnio je da bi ukidanje Kancelarije visokog predstavnika (OHR), bez ostvarenja postavljenih ciljeva, koji su delimično ostvareni, značilo da je celokupni Dejtonski mirovni sporazum doveden u pitanje, uključujući i vojnu misiju EUFOR-a.

"A to bi bilo neodgovorno u vremenu kada se pojačavaju secesionističke izjave iz Republike Srpske (RS)", istakao je Šmit.

Dodao je da su za njegov ostanak na mestu visokog predstavnika bile potrebne "drugačije okolnosti", naglašavajući da za nastavak mandata nije imao dovoljnu podršku, mada su evropske zemlje, posebno Nemačka i Evropska unija (EU), bile uz njega.

"Podrška je svakako postojala. I London se veoma zalagao za očuvanje OHR-a i lično me podržavao. Velika podrška dolazila je i iz Rima i drugih prestonica. Ali bilo je razgovora u pozadini u kojima nisam učestvovao, samo sam čuo da su bili veoma intenzivni", kazao je Šmit.

Komentarisao je i izjave lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika proglašenja nezavisnosti RS ako on nametne zakon o državnoj imovini.

"Dodik je upravo poručio da bi, ako bih sada pokušao doneti novo rešenje o državnoj imovini koje nije u skladu s njegovim stavovima, to bio casus belli (neposredan povod) za nezavisnost RS. Bez obzira na mene lično, verujem da će se međunarodna zajednica odlučno suprotstaviti takvim stavovima i da neće podleći pritiscima", kazao je Šmit.

Prema njegovim rečima, pitanje državne imovine je ostavljeno na rešavanje domaćim akterima, ali o njemu nema šire rasprave zbog stava predstavnika iz RS koji odbijaju da prihvate da BiH može biti titular državne imovine.

"Uz malo sreće, ove godine ćemo postići odluku o pitanju državne imovine", rekao je Šmit.