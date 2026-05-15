Lider SNSD-a Milorad Dodik pozvao je kompanije iz Republike Srpske i Srbije da zatvore svoje radnje u Federaciji BiH nakon vandalizma u Sarajevu.

Na prostorijama kompanija iz Srbije koje su otvorene u Sarajevu osvanuli su grafiti i prosuta je crvena boja, pišu Nezavisne.

- Mržnja Sarajeva prema Srbiji, Republici Srpskoj i Srbima jača je od ekonomskog interesa i želje za saradnjom. To što je učinjeno na prodavnicama kompanija iz Srbije i Republike Srpske, neodoljivo podseća na početak najmračnijeg razdoblja u istoriji Evrope i sveta. I neće stati. Ponoviće se. Dok god i poslednja ne bude zatvorena - naveo je Dodik u objavi na mreži X.

Naveo je da je mržnja je kao korov - teško se iskorenjuje.

- Kada se hrani, onda buja. Zato pozivam sve naše kompanije - zatvorite svoje radnje. Ima posla i mimo Sarajeva - naveo je predsednik SNSD-a.

Mersiha Novalić, portparol MUP-u Kantona Sarajevo, izjavila je da je ispisivanje grafita na prostorijama kompanija iz Srbije u centru Sarajeva okarakterisano kao krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora ili netrpeljivosti.

Ona je navela da su službenici MUP-a Kantona Sarajevo obavili uviđaj i da je o svemu obavešten tužilac.

Novalićeva je dodala da policija nastavlja rad na dokumentovanju i rasvetljavanju ovog krivičnog dela.