Adnan Šerak, koga je tragala Kantonalna policija Sarajeva zbog narušavanja bezbednosti, uhapšen je na području Mostara.

Ovu informaciju potvrdila je Policija HNK, koja je ranije saopštila da je vozilo u kojem se nalazio zaustavljeno sinoć u 21 čas.

Dve osobe koje su bile sa njim privedene su na ispitivanje, i to I. S. (1986) i A. R. (1999) dok je Šerak pobegao.

Pronađen je danas  na području policijske stanice Mostar Sever.

Portal Mostar Danas navodi da se nalazio u području između benzinskih pumpi uz glavni put M-17.

Prema nezvaničnim informacijama, uočio ga je prolaznik, koji ga je prepoznao i odmah obavestio policiju.

Krio se u obližnjem žbunju, samo nekoliko metara od glavnog puta.

Šerak ima nekoliko osuda u svom dosijeu, uključujući i jednu za ubistvo zbog prebijanja Dženana Džake, osuđenika iz Sarajeva, do smrti.

(Kurir.rs/Klix)

