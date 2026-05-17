Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zatražio je pritvor za I. Đ. (32), državljanina Nemačke, osumnjičenog da je 12. maja u Banjaluci, maskiran fantomkom i kapom, pokušao da zapali kuću i automobil oštećenog D. P., koristeći tri Molotovljeva koktela i plastični kanister goriva.

Tužilac je, nakon ispitivanja osumnjičenog, uputio Osnovnom sudu u Banjaluci predlog za određivanje mere pritvora.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u pokušaju iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 22. istog zakona.

Kako navode iz Tužilaštva, događaj se desio 12. maja 2026. godine oko 4.15 časova u Ruskoj ulici u Banjaluci, kada je osumnjičeni, maskiran fantomkom i kapom, došao u dvorište kuće oštećenog D. P. i pokušao da zapali kuću i putnički automobil, koristeći tri molotovljeva koktela i plastični kanister goriva.

Tužilaštvo je predložilo pritvor zbog opasnosti od bekstva osumnjičenog, kao i zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju na mogućnost ponavljanja krivičnog dela, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske.

O predlogu će odlučiti sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.