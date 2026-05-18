Sumnjiče ga da je počinio krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Predlog za pritvor upućen je Osnovnom sudu u Sokocu 15. maja 2026. godine.

Prema navodima tužilaštva, G.T. sumnjiče da je 13. maja 2026. godine oko 21.05 u opštini Istočna Ilidža, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo i duševno zdravlje svog oca V.T.

Ističe se da je u porodičnoj kući, nakon kraće verbalne rasprave, osumnjičeni fizički napao oca tako što ga je udario otvorenom šakom u predelu grudi, a zatim ga gurnuo niz stepenice sa prvog sprata kuće.

Tom prilikom V.T. je zadobio povredu glave u vidu rasekotine, kao i povredu leve šake sa potpunom dislokacijom falange palca, što je konstatovano u medicinskoj dokumentaciji JZU "Bolnica Srbija".