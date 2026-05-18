Slušaj vest

Muškarac koji je jutros ubio taštu i ranio suprugu u Kiseljaku uhapšen je nakon policijske potrage za njim.

Jutros je u mestu Jehovac došlo do teškog ubistva kada je muškarac pucao u punu i suprugu.

Policija je zvanično potvrdila da je došlo do pucnjave jutros prije osam sati i da je muškarac pucao u dvije ženske osobe koje su članovi njegove porodice. Nezvanično, riječ je o supruzi koja je ranjena i punici koja je ubijena.

Portparol MUP-a SBK Muamer Karadža potvrdio je za Klik.ba da je ubica uhapšen.

- Uspešno je lociran uz pomoć pripadnika Obaveštajno sigurnosne agencije, nakon čega je navedeno lice lišeno slobode s vidljivim povredama. Trenutno se nalazi u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu - kazao je Karadža.

Inače, riječ je o M. P., rođen 1972. godine iz Kiseljaka, koji je i sebe radio nakon što je pucao u članove uže porodice.

(Kurir.rs/Klix.ba)

Ne propustitePlanetaPREDSTAVLJAO SE KAO IZBEGLICA S KOSOVA, A KRIO STRAVIČAN ZLOČIN! Ubio suprugu (19) jer nije htela da se prostituiše: Uhapšen posle 30 godina bekstva! (FOTO)
Screenshot 2026-05-17 214413.jpg
HrvatskaUBICA IZ DRNIŠA OD RANIJE POZNAT POLICIJI: Već je oduzeo jedan život, priča se da je imao SPISAK ZA ODSTREL! Objavljeni detali hapšenja - OVDE se skrivao (FOTO)
Kristijan Aleksić
HrvatskaDRAMA U SPLITU, AVION IZLETEO SA PISTE TOKOM POLETANJA! Hitno se oglasila avio-kompanija (VIDEO)
Avion
Hrvatska(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) NOVI SNIMAK BRUTALNOG PREBIJANJA STRANCA U HRVATSKOJ! Unakazili čoveka, šutirali ga po telu i glavi, skakali mu na grudi, bio u LOKVI KRVI
Hrvatska, migranti, hrvatska policija