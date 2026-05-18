Slušaj vest

U poslepodnevnim satima preminula je Vesna Pecirep iz mesta Jehovac kod Kiseljaka, na koju je jutros pucao njen suprug Miro Pecirep, potvrdili su iz MUP-a SBK.

- Vezano za prethodno date informacije, a povodom navedenog kriminalnog događaja, ovom prilikom vam dostavljamo informaciju, da smo dana 18.05.2026.godine, u 17:40 sati, od strane OKC MUP Sarajevo, obavešteni da je žrtva KD-a, inicijala V.P., rođena 1971.godine, iz Kiseljaka, preminula na KCUM Sarajevo.

d07e7143-27fb-47ce-9f11-f85dfef53023.jpeg
Foto: Pritnscreen

O svim daljim merama i radnjama poduzetim od strane policijskih službenika MUP SBK/KSB, kao i drugih agencija za sprovođenje zakona i partnerskih organizacija, a povodom navedenog događaja, bićete blagovremeno obavešteni - naveli su iz MUP-a SBK.

Podsećamo, Miro Pecirep je osim Vesne, usmrtio i njenu majku Luciju, a kada ga je policija okružila on je pucao u sebe i pokušao počiniti suicid. U poslepodnevnim satima je podlegao na KCUS-u.

Kurir/Avaz

Ne propustiteBosna i HercegovinaOVO JE VESNA KOJU JE MUŽ TEŠKO RANIO KOD KISELJAKA! Ostala bez majke Lucije, poznata u Jehovcu po butiku, kod njega je i ranjena (FOTO/VIDEO)
kiseljak.jpg
Bosna i HercegovinaMONSTRUOZNI ZLOČIN U KISELJAKU! Muškarac ubio taštu i ranio suprugu, policija munjevito reagovala
shutterstock_2285488797.jpg
Bosna i HercegovinaKRVAVI OBRAČUN U KAFIĆU: Muškarac brutalno pretučen, udarali ga staklenim flašama po glavi: Napadač na slobodi, pojavio se snimak! (VIDEO)
Kiseljak
Bosna i HercegovinaDRAMATIČNI PRIZORI NAKON UŽASA U KISELJAKU! GRUNULE 3 EKSPLOZIJE, PA IZBIO POŽAR: Objavljen prvi snimak posle incidenta, policija obezbeđuje šire područje VIDEO
collage.jpg