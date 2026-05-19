Slušaj vest

Deo Savskog mosta u Gradiški obrušio se jutros nešto iza 1 čas, a granični prelaz je privremeno zatvoren.

Srušio se deo mosta prema graničnom prelazu Gradiška na bosanskohercegovačkoj strani granice i trenutno je zatvoren saobraćaj za sva vozila prema graničnom prelazu i to u oba smera

Zasad nema informacija o povređenim osobama.

U ovom trenutku nije poznato ni kako je došlo do urušavanja dela mosta. Vozačima se savetuјe da odmah preusmere svoјe kretanje na naјbliže alternativne granične prelaze.

Policija obezbeđuje delove oko mosta.

Kako navode lokalni mediji, došlo je do urušavanja ograde i betonske konstrukcije.

Kurir.rs/ATVBL

Ne propustitePlanetaSRUŠIO SE MOST U KINI: Oblak dima, snažna grmljavina i snimak koji više podseća na lavinu (VIDEO)
Kina most
PlanetaSRUŠIO SE MOST U INDIJI, IMA MRTVIH: Kamion visi, pogledajte stravične scene! (VIDEO)
idnija.jpg
PlanetaUZNEMIRUJUĆI SNIMAK RUŠENJA MOSTA: Ima mrtvih i nestalih, jedna stvar OTEŽAVA potragu (VIDEO)
profimedia-0949372276.jpg
PlanetaZAŠTO SE MOST U AMERICI SRUŠIO KAO KULA OD KARATA? Ogromni teretnjak se zabio u "SRCE", čelik se raspao u SEKUNDI (VIDEO)
srusio-se-most-u-baltimoru.jpg
PlanetaPOGLEDAJTE TRENUTAK UDARA BRODA U MOST! Ogromno teretno plovilo razbilo betonski stub, SVE SE URUŠILO: U toku akcija spasavanja
brod.jpg