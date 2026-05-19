Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Deo Savskog mosta u Gradiški obrušio se jutros nešto iza 1 čas, a granični prelaz je privremeno zatvoren.

Srušio se deo mosta prema graničnom prelazu Gradiška na bosanskohercegovačkoj strani granice i trenutno je zatvoren saobraćaj za sva vozila prema graničnom prelazu i to u oba smera

Zasad nema informacija o povređenim osobama.

U ovom trenutku nije poznato ni kako je došlo do urušavanja dela mosta. Vozačima se savetuјe da odmah preusmere svoјe kretanje na naјbliže alternativne granične prelaze.

Policija obezbeđuje delove oko mosta.

Kako navode lokalni mediji, došlo je do urušavanja ograde i betonske konstrukcije.